PeaceLink: oggi diretta streaming dal Senato su scudo penale ILVA

Oggi a partire dalle ore 13 diretta streaming su https://webtv.senato.it/webtv_live

Parlerà Alessandro Marescotti in rappresentanza di PeaceLink dopo le 13.30.

Impianti di interesse strategico nazionale

Ore 13 – Audizioni nell’ambito dell’esame del ddl n 455 (d-l 2/2023 – Impianti di interesse strategico nazionale) di: Comune di Taranto; Acciaierie D’Italia Holding SpA; Legambiente, WWF, PeaceLink; CNA e Confartigianato; Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA; Organizzazioni sindacali.

La posizione di PeaceLink: “Il decreto legge del governo altera l’equilibrio fra i tre poteri su cui si basa lo stato di diritto. Occorre promuovere un sostegno popolare alla magistratura sotto attacco”. E infine: “Il decreto non è emendabile e se viene convertito in legge equivale a riportare in Italia la pena di morte, per di più verso persone innocenti di cui non conosciamo nome, sesso, età e volto”.

