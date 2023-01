Tre giovani originari di Massafra (TA) sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla strada fra Massafra e Martina Franca. Un quarto ferito è stato trasportato al SS. Annunziata in gravi condizioni. L’auto su cui viaggiavano, una Opel Corsa, si è schiantata contro un muro per cause da accertare. L’impatto violento non ha lasciato scampo a due ventenni e una 13enne. Sul posto, forze dell’ordine, 118 e Vigili del Fuoco.

