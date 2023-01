Melucci: «Il ministro accoglie la prospettiva dell’accodo di programma che chiediamo dal 2018»

Il sindaco e presidente della Provincia Rinaldo Melucci ha partecipato alla riunione convocata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata alla vicenda ex Ilva. Melucci ha fatto pervenire al ministro Adolfo Urso una dettagliata relazione, che definisce il percorso che l’intera comunità vuole compiere in relazione al rapporto con la grande industria, senza ulteriori passi indietro rispetto alla prospettiva di un accordo di programma.

«Nelle parole del ministro abbiamo riscontrato ampia sintonia con la nostra visione – ha dichiarato il sindaco di Taranto – il fatto che abbia accolto la prospettiva di un accordo di programma, che noi chiediamo dal 2018, rende quella di oggi una data storica. Senza questo passaggio, senza accordo e piano nazionale della siderurgia, anche quest’ultimo elemento fondante della nostra relazione ripreso dal ministro, non c’è futuro per l’ex Ilva. Vogliamo credere che il Governo rispetterà gli impegni assunti, siamo pronti a dare il nostro apporto e a sorvegliare gli interessi primari della comunità».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati