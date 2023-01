I sindacati territoriali di categoria di CGIL – UIL – UGL – SINAI di Kyma Mobilità hanno indetto, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 di sabato 21 gennaio, uno sciopero aziendale.

Pertanto in questa fascia potrebbero verificarsi disservizi, più in particolare, in relazione al personale che eventualmente aderirà allo sciopero, le ultime partenze da ogni capolinea potranno avvenire con orario anticipato; il quadro degli orari è riportato in dettaglio sul sito www.kymamobilita.it.

Nota dell’azienda.

