La Guardia Costiera impegnata attivamente nel contrasto alla pesca del novellame

Nella serata di giovedì 12 gennaio, la Guardia Costiera di Taranto ha sequestrato, nel rione Tamburi, circa 85 kg di novellame di sarda, meglio conosciuto come “bianchetto” o “faloppa”.

L’operazione ha preso avvio da un’attenta attività di osservazione e controllo iniziata a mare, finalizzata alla tutela della filiera ittica ed al contrasto della pesca illegale del novellame di sarda che, in questi mesi, risulta essere un fenomeno tristemente diffuso nell’intero golfo di Taranto. I militari, infatti, hanno monitorato gli spostamenti di un soggetto che caricava cassette di polistirolo all’interno della sua autovettura e procedendo, successivamente, al fermo nei pressi del rione Tamburi.

All’interno dell’auto, sono stati rinvenuti circa 85 kg di novellame di sarda in cattivo stato di conservazione, conservati all’interno di 8 cassette di polistirolo. Il soggetto, colto in flagranza, è stato pertanto verbalizzato con una sanzione amministrativa di 4.000 euro e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per detenere e commercializzare prodotto ittico in cattivo stato di conservazione e potenzialmente nocivo per la salute pubblica.

L’operazione di polizia giudiziaria appena terminata evidenzia il costante e continuo impegno profuso dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera nell’attività di contrasto alla pesca illegale, finalizzato alla tutela della risorsa ittica la cui pesca è vietata in quanto ne pregiudica pesantemente la riproduzione, provocando un danno irreversibile all’intero ecosistema marino.

