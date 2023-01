È morto l’ex procuratore Franco Sebastio, il ricordo di Marescotti

“Di lui mi ricordo in particolare il giorno in cui, con Piero Mottolese, andai in Procura a consegnargli le analisi della diossina sul pecorino. Una giornata di sole. Ci disse che dovevamo allegare ai dati di laboratorio una paginetta di accompagnamento. Quella paginetta la scrissi a mano seduta stante, mentre lui era lì in piedi, nell’ufficio. Piero e io firmammo. Una cosa veloce di cui non percepimmo sul momento la portata. Era il febbraio del 2008.

Cominciava così un’esperienza che avrebbe segnato per sempre la mia vita.

Qui un ricordo di Franco Sebastio e un filmato che documenta il suo pensiero. Fu alla base dell’inchiesta Ambiente Svenduto.

Grazie a lui a Taranto è stata possibile una lotta ai reati ambientali fin dai tempi dell’Italsider di Stato. Ha portato una città a liberarsi dal dominio di un sistema di potere malato. Grazie a lui oggi siamo più liberi.”

https://www.peacelink.it/tarantosociale/a/49339.html

