Gli Uffici del Consiglio regionale ( via Gentile 52, Bari) saranno chiusi il venerdì, a partire dal prossimo 13 gennaio. La decisione, assunta per sostenere il risparmio energetico, comporterà il lavoro del personale in smart working ed è stata assunta dall’Assemblea pugliese relativamente al periodo gennaio/marzo 2023. Restarà a disposizione del pubblico la Biblioteca.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati