Volpe (OPI): “Infermieri allo stremo, intervenga il Prefetto”

Il Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Taranto, Dott. Pierpaolo Volpe, torna a denunciare la troppa pressione sul Pronto Soccorso di Taranto che pone gli Infermieri e tutto il personale sanitario in cui condizione di forte stress lavorativo.

“È necessario che il Prefetto di Taranto convochi un tavolo permanente al fine di individuare soluzioni condivise e immediate a tutela degli operatori e dei cittadini. Fino ad oggi tutte le richieste di incontro sono rimaste inascoltate e prive di formale riscontro.

Pensare che tutto sia stato risolto solo o che vada tutto bene per il solo fatto che il rumore mediatico dei mesi scorsi si è attenuto, è un gravissimo errore sottolinea il Presidente Pierpaolo Volpe. La condizione del Pronto Soccorso espone gli Infermieri e operatori sanitari e socio sanitari tutti, ad uno stress lavoro-correlato che non è più sostenibile. Per queste motivazioni è opportuno che il Prefetto di Taranto coordini un tavolo permanente al fine mettere insieme tutti gli stakeholder per prevenire la condizioni di implosione definitiva e irreversibile già palesatasi nella provincia di Brindisi.”

