Risultato Cisl FP al Comune di Taranto: si assumeranno 12 assistenti sociali e 15 educatrici asili nido

Con la Delibera di Giunta comunale n.231 del 20.12.2022, la Giunta Melucci ha formulato l’aggiornamento al Piano del Fabbisogno del Personale 2022/2024, prevedendo l’assunzione di 12 assistenti sociali e 15 educatrici asili nido.

Un risultato che ripaga il lavoro svolto dalla Cisl FP al Comune di Taranto che in questi mesi aveva sollecitato l’amministrazione Melucci al fine di intercettare risorse aggiuntive sul Fondo di Solidarietà Comunale, con le leggi di bilancio del 2020 e del 2021, finalizzate al miglioramento di alcuni servizi di particolare importanza: i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto degli studenti con disabilità.

Lo afferma in una nota stampa, il Segretario Aziendale Fabio Ligonzo, che ha voluto fortemente il raggiungimento di questo obiettivo, anche a seguito delle 2 stabilizzazioni degli assistenti sociali e di 5 assunzioni di educatrici asili nido avvenute in questi giorni.

La proficua interlocuzione con il Direttore Generale Pisano e l’Assessore al Personale Viggiano, ha portato i suoi frutti, continua Ligonzo, l’obiettivo è quello di raggiungere 1 assistente sociale ogni 6.500 abitanti entro il 2026.

La legge di bilancio 2022 ha stanziato le risorse necessarie a incrementare il numero di posti in asilo nido fino a raggiungere nel 2027 il LEP fissato al 33% della popolazione tra 0 e 3 anni per ciascun comune o bacino territoriale. Il raggiungimento del LEP avverrà in modo graduale iniziando dai comuni con un livello del servizio inferiore al 28,88% dei posti e a questo scopo sono state stanziate risorse che crescono di anno in anno dai 120 milioni per il 2022 fino ai 1.100 milioni annui a decorrere dal 2027.

Rimane comunque fondamentale ed urgente, assumere nuovo personale amministrativo, sia per portare avanti gli aspetti concorsuali e di progressione verticale, che per erogare servizi ai cittadini di primissima qualità, anche attraverso l’evoluzione digitale, i cittadini devono interagire con i propri uffici con modalità interattive sempre più evolute e complete, conclude Ligonzo.

