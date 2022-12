A Maruggio arriva il “Natale in biblioteca”

Sarà un Natale all’insegna della cultura, quello di quest’anno, da trascorrere nei nuovi e moderni spazi della Biblioteca Comunale. Infatti, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo e, in particolare l’assessore alle Attività Culturali e Politiche Giovanili Danilo Chiego, ha lanciato l’iniziativa denominata “Natale in biblioteca”.

Si tratta di un progetto che prevede una serie di appuntamenti rivolti ai più piccoli, ma non solo, con numerose attività didattiche, giochi e laboratori. Il calendario prevede ben tre appuntamenti: il 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 libri in regalo per i bambini; il 27 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 ci sarà una mattinata divertente con giochi da tavolo per tutte le età e, infine, il 3 gennaio dalle 16.00 in poi si terrà il torneo di FIFA con delle vere e proprie sfide virtuali.

“Quest’anno abbiamo voluto organizzare queste giornate di spensieratezza e svago per i più piccoli cercando di promuovere, allo stesso tempo, il nostro patrimonio librario e, soprattutto, la nostra Biblioteca Comunale, fresca e rimodernata a seguito dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione da poco terminati.

Un modo per far divertire i nostri piccoli tenendo sempre a mente l’importanza dei luoghi di promozione della cultura” ha dichiarato l’assessore alle Attività Culturali e Politiche Giovanili Danilo Chiego. Il progetto, patrocinato dal Comune di Maruggio, vede il coinvolgimento della società cooperativa sociale onlus Mediterraneo, della Consulta Giovanile Comunale e rientra tra le attività promosse all’interno del riconoscimento ottenuto “Maruggio Città che Legge” per il biennio 2022-2023.

