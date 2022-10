“Sottocomparto 32”, l’amministrazione Melucci conferma: servizi a supporto del nuovo ospedale

“In relazione alla vicenda del riordino del cosiddetto “sottocomparto 32”, quest’oggi la maggioranza consiliare di Palazzo di Città ha inteso riconfermare gli impegni programmatici assunti con i cittadini, i corpi intermedi e gli enti locali alle scorse elezioni amministrative.

Di conseguenza, la giunta comunale con apposito provvedimento ha trasmesso indirizzi particolareggiati, volti come già espresso dal sindaco Rinaldo Melucci al frazionamento dell’area e alla successiva rifunzionalizzazione, nella direzione dei soli servizi di supporto alla filiera sanitaria e universitaria del nuovo policlinico San Cataldo.

L’originaria proposta di deliberazione consiliare avanzata autonomamente dalla direzione Urbanistica, a valle di un procedimento di diffida sollevato da privati interessati alle aree in argomento, aveva un carattere esclusivamente tecnico e slegato da qualsiasi esigenza di natura politica.

Ora l’amministrazione comunale, emendando quel provvedimento, ha ricondotto ogni discussione all’interno del perimetro della propria pianificazione strategica e della migliore utilità per la comunità, come per altro contenuto in termini generali all’interno del Documento Programmatico Preliminare, realizzato a suo tempo con una ampia partecipazione civica e che sta orientando, come da norma, l’iter del nuovo Piano Urbanistico Generale.

Il punto di approdo di questo percorso è un accordo negoziale che, coinvolgendo gli stakeholder, salvaguardi gli obiettivi di quella pianificazione senza alcun appesantimento urbanistico, offrendo al consiglio comunale ulteriori elementi per una serena valutazione.

Ogni ulteriore polemica o l’impiego improprio di argomenti come il consumo di suolo o la flessione demografica sono dunque, da questo momento, puramente strumentali e sarà il consiglio comunale a esprimersi definitivamente sulla tematica.”

