Coniugi morti a Taranto, ipotesi omicidio-suicidio

La Squadra Mobile di Taranto indaga sulla morte di un uomo e una donna, marito e moglie, avvenuta sabato scorso. Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione dei fatti, di un omicidio-suicidio.

Il cadavere della donna, Silvia Di Noi, 52enne,è stato ritrovato in un appartamento in città, mentre quello dell’uomo, Roberto Delli Santi, 50enne sottufficiale della MM, in un’altra abitazione a San Vito. La donna sarebbe stata soffocata dal marito che poi avrebbe deciso di togliersi la vita impiccandosi.

