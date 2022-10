Vaccini Covid: al via la “quinta dose” per over60

Nei centri vaccinali di Taranto e provincia, accesso senza prenotazione. Disponibile il vaccino Covid aggiornato per le ultime varianti anche per la “quarta dose” per gli over12.

Over60 e persone fragili potranno richiedere la somministrazione in contemporanea del vaccino antinfluenzale.

In tutti i punti di vaccinazione COVID della ASL Taranto è ora possibile per le persone con più di 60 anni richiedere una ulteriore dose di richiamo, ovvero la “quinta dose”, con vaccino bivalente aggiornato per le varianti circolanti. In vista dell’autunno, considerato un possibile rafforzamento della circolazione del virus del Covid19 e al fine di consolidare la protezione verso le forme gravi della malattia, infatti, le più recenti indicazioni ministeriali raccomandano la somministrazione della quinta dose agli over60 purché siano passati almeno 120 giorni dalla “quarta dose” o dall’eventuale ultima infezione da SARS-CoV-2.

L’accesso ai centri vaccinazione Covid di Taranto e provincia è libero: non è necessaria alcuna prenotazione. Le aperture restano invariate: a Taranto, l’hub al Palaricciardi sarà operativo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì fino alle 16:30; l’hub vaccinale di Grottaglie in via I maggio è operativo il martedì dalle ore 9 alle ore 11 ad accesso libero e dalle ore 15:30 alle ore 17 su prenotazione.

A Martina Franca, al Centro Multiservizi in Piazza D’Angiò, apertura il lunedì dalle 9 alle 13; l’hub di Ginosa, al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, è operativo il mercoledì dalle 9 alle 13; a Manduria, l’hub presso il Liceo De Sanctis, operativo giovedì dalle 9 alle 16:30; il centro vaccinale di Massafra, presso l’ambulatorio vaccinale in Viale Magna Grecia 173, accessibile venerdì dalle 9 alle 13.

Nei punti vaccinali COVID, le persone che hanno compiuto 12 anni possono ricevere anche il secondo richiamo, ovvero la “quarta dose”; anche in questo caso, devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla “terza dose” o dall’eventuale ultima infezione da SARS-CoV-2. Negli stessi hub vaccinali le persone over60 o di qualunque età fragili per patologia potranno richiedere la somministrazione concomitante del vaccino antinfluenzale.

Gli ospiti delle strutture residenziali per anziani saranno vaccinati all’interno delle stesse grazie all’intervento di squadre vaccinali mobili. Anche per loro dovrà essere rispettato l’intervallo di 120 giorni dall’ultima somministrazione o positività al virus.

