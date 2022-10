Taranto best practice italiana per la redazione dei Pums

Il Piano urbano di mobilità sostenibile del Comune di Taranto, nel particolare la definizione dei suoi macro-obiettivi, è una delle best practice nazionali indicate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

«Nel vademecum recentemente diffuso dal Mims, dedicato alla redazione dei Pums – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – la nostra città è in una cerchia ristretta di 12 buoni esempi da seguire. È un risultato enorme, siamo l’unica città a sud di Roma a esser presa come riferimento per la compilazione di questo strumento fondamentale per disegnare la mobilità del futuro: non possiamo che esserne fieri».

«Abbiamo fatto un lavoro di coordinamento e partecipazione mai visto prima, per la redazione del nostro Pums – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici e alla Mobilità sostenibile Mattia Giorno – un lavoro che ci sta aiutando a migliorare la qualità di trasporti e spostamenti urbani, in coerenza con le linee guida nazionali e regionali.

Dalla rete delle piste ciclabili ai park & ride, dalle Brt al rinnovo del parco bus in chiave ibrida ed elettrica, dal bike sharing ai monopattini, passando ancora per le iniziative legate alla settimana della mobilità sostenibile e al lancio di app dedicate ai trasporti, Taranto è frontiera di un nuovo modo di intendere il traporto pubblico locale che fa scuola a queste latitudini.

Essere un buon esempio a livello nazionale, tuttavia, non deve farci desistere dall’impegno: sogniamo una città ancor più a misura di persone, una città dove in 15 minuti sia possibile arrivare ovunque».

Il vademecum del Mims è scaricabile all’indirizzo https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/documentazione/2022-10/VademecumPUMS_ver.consolidata_20221012.pdf.

