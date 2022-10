Ottobre mese della vista, domenica controlli gratuiti

‘Ottobre Mese della Vista’ , la campagna di sensibilizzazione promossa da Federottica Taranto, ritorna in piazza.

Domenica 23 ottobre, in Piazza della Vittoria a partire dalle ore 9.00 e sino alle 13.00, gli ottici optometristi associati a Federottica Taranto offriranno test visivi gratuiti per il controllo della vista. Ritorna il tradizionale appuntamento di Federottica, realizzato in collaborazione con Lions Club Taranto e Croce Rossa Taranto, dopo due anni di fermo imposti dall’emergenza sanitaria.

Si tratta di un’iniziativa di alto valore sociale e sanitario, infatti secondo gli ultimi dati: il 66% degli Italiani ha problemi visivi e non ne è consapevole, il 40 % non effettua regolari controlli della vista, il 20% indossa occhiali non più adeguati alle proprie necessità.

Dunque, l’invito del presidente provinciale di Federottica Taranto, Nicola Palmisano, è di porre attenzione alla qualità del benessere visivo e cogliere l’opportunità di effettuare un controllo gratuito.

