Ex Ilva in As, ancora attesa per corsi formazione. Rizzo: “Regione dia seguito a parole con fatti”

“Ci aspettavamo ben altro dalla task force regionale di questo pomeriggio. Di fatto oggi non sappiamo più esattamente quando partiranno i corsi di formazione destinati ai lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria, attualmente ancora in cassa integrazione.

Questo nonostante in estate ci sia stato un confronto che ritenevamo schietto anche con la parte politica, nello specifico con l’assessore al Lavoro Sebastiano Leo, oggi assente. Come parte sindacale, abbiamo accettato tutto ciò che ci è stato proposto con riferimento a ore a disposizione di ciascun lavoratore e indennità, proprio al fine di accorciare i tempi e partire, come si era detto in estate, a settembre.

Oggi scopriamo che ci vorranno ancora mesi e questo è inammissibile. La sensazione è che la Regione sia ferma al palo e che si siano persi anni interi, dal momento che a quanto pare si sta lavorando a questi corsi solo da qualche mese.

Parliamo di percorsi formativi dal 2019 e ora il rischio è che slittino ancora, addirittura ai primi mesi del 2023. Paradossale sarebbe se il periodo dei corsi dovesse coincidere con quello in cui i lavoratori dovranno essere richiamati in azienda. La data, ricordiamo, è luglio 2023.

A margine di tutto ciò, riconosciamo senza dubbio il grande lavoro fatto dalla parte tecnica coordinata dal presidente Caroli, ma non possiamo dire altrettanto della parte politica. Questo incontro rappresenta infatti per noi una frenata improvvisa.

E se per i corsi di formazione subiamo gravi ritardi, per i lpu, per i quali ci aspettavamo un piano già elaborato nei particolari, invece apprendiamo che si sta ancora cercando di individuare la fonte da cui attingere le risorse.

Pretendiamo a questo punto un incontro alla presenza dell’assessore Leo, al quale chiediamo partecipi anche il presidente Emiliano affinché garantisca che agli impegni assunti seguano i fatti.

La task force regionale dovrà inoltre assumere un preciso impegno rispetto anche ad alcune scadenze, come per esempio quella dell’integrazione salariale.”

L’Usb, in concomitanza con il prossimo incontro sul tema, organizzerà un presidio di lavoratori ex Ilva in As sotto la sede della Presidenza della Giunta Regionale sul Lungomare Nazario Sauro.

Lo dichiara Franco Rizzo Coordinatore provinciale Usb Taranto

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: