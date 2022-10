Il ringraziamento dell’on. Maiorano ai suoi concittadini

“Essere eletto è solo l’inizio” è iniziato così il comizio di ringraziamento dell’onorevole Giovanni Maiorano verso i cittadini della sua Maruggio, che uniti hanno contribuito alla sua elezione alla Camera dei Deputati tra le fila di Fratelli d’Italia.

Sul palco con Maiorano il collega deputato Dario Iaia, il sindaco Alfredo Longo e il consigliere regionale Renato Perrini.

Parole di gratitudine interrotte da lacrime di gioia ed emozione, per un traguardo quasi inaspettato per il primo parlamentare nella storia di Maruggio. L’onorevole Maiorano dal palco ha ripercorso le tappe della sua storia, che dall’associazionismo l’hanno portato sino allo scranno più alto della rappresentanza, sempre tra i suoi concittadini. Ed è per loro che lavorerà da domani per il bene di questo territorio e di tutta la nazione”.

