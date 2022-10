Taranto, FdI: “Quando terminano i lavori al campo scuola?”

“La riqualificazione del Campo Scuola di Taranto è un progetto che abbiamo richiesto nelle precedenti consiliature e che speriamo possa quanto prima essere portato a compimento. A riguardo molti cittadini fruitori dell’impianto ci chiedono quando saranno terminati i lavori di riqualificazione in corso. L’impianto sportivo è stato chiuso all’utenza nell’ottobre 2020 con una previsione all’articolo 14 del capitolato speciale d’appalto dei suddetti lavori di un termine per la loro esecuzione di 270 giorni naturali consecutivi.

Ad oggi i lavori non sono stati ancora completati e ciò costringe centinaia di ragazzi, giovani atleti e di conseguenza famiglie a vivere forti disagi in quanto costretti ad allenarsi in varie zone della città, o per strada, in quanto preventivamente non si è pensato ad attrezzare adeguatamente per un periodo temporale circoscritto una area comunale sostitutiva per la pratica della attività sportiva in favore di quanti utilizzavano il campo scuola. Tali disagi sono oggi accentuati visto il prolungarsi dei lavori senza che si conoscano le ragioni di tali ritardi.

Per questo chiediamo al sindaco, e a tal fine abbiamo presentato un’interrogazione scritta, di sapere le ragioni per le quali ancora non sono terminati i lavori di riqualificazione ed adeguamento alle normative vigenti nonostante siano trascorsi due anni dalla chiusura dell’impianto nonché di sapere – qualora i ritardi dipendano dalla ditta appaltatrice – quali penali l’amministrazione farà valere. Infine chiediamo di conoscere il nuovo termine di chiusura dei lavori così come ci chiedono di sapere numerosi atleti che attendo di rientrare per allenarsi nell’impianto di atletica cittadino.” Nota del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: