Piano “UniversiTaranto”, pronti gli avvisi per bonus libri e fitto

Sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’ente le procedure per accedere alle misure previste dal piano “UniversiTaranto”, varato dall’amministrazione Melucci per attrarre studenti universitari e sostenerli nel loro percorso accademico.

Il primo bando riguarda l’erogazione di bonus libri, 280 euro spendibili esclusivamente per l’acquisto di manuali e testi universitari funzionali al proprio corso di studi. Per partecipare, gli studenti che ne abbiano i requisiti, dovranno compilare e sottoscrivere la domanda di partecipazione entro il termine di 30 giorni solari con decorrenza dalla data di pubblicazione del bando, attraverso il portale accessibile al link https://sportellotelematico.comune.taranto.it/action:c_l049:bando.concessione.contributo.libri.studio.

Per quanto riguarda il bonus fitto, invece, si tratta di un contributo per le spese di locazione sostenute e documentare dagli studenti nell’arco dell’anno accademico 2022/2023, consistente in 400 euro mensili pro capite, per un periodo massimo di 12 mesi (da ottobre 2002 a settembre 2023). Anche in questo caso, chi possiede i requisiti necessari dovrà compilare e sottoscrivere la domanda di partecipazione entro il termine di 30 giorni solari con decorrenza dalla data di pubblicazione del bando, attraverso il portale accessibile al link https://sportellotelematico.comune.taranto.it/action:c_l049:partecipare.bando.locazione.studenti

