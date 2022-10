Consiglieri di opposizione presentano mozione su gestione sosta tariffata

“È stata depositata e protocollata una mozione con numero 0185466/2022, primo firmatario Massimo Battista insieme a Abbate, Cosa, Casula, Battista Francesco, Musillo, Toscano, Vietri, Festinante, avendo come oggetto la gestione della sosta tariffata.

La mozione fa riferimento alla delibera di Giunta n.395, a cui sono state apportate le modifiche di ciò che era previsto nel contratto di servizio stipulato con Amat, per la gestione dei parcheggi pubblici nelle borgate e frazioni cittadine.

Ci auguriamo che l’intero consiglio si esprima favorevolmente visto che anche il Sindaco Melucci in campagna elettorale ha auspicato la verifica e i giusti correttivi delle delibere in questione. I consiglieri comunali chiedono l’impegno al Sindaco e alla giunta di avviare ogni procedura finalizzata all’annullamento delle delibere 122 e 395 sulla gestione delle aree di sosta tariffata.”

