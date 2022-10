Taranto: un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio del 6 ottobre scorso, i carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Taranto hanno arrestato, per spaccio di droga, un 20 enne del luogo, destinatario di ordine di custodia cautelare dell’Autorità Giudiziaria di Taranto.

Lo scorso 5 aprile il giovane era stato sorpreso a cedere 2 dosi di cocaina. La droga era nascosta in una macchina abbandonata, parcheggiata in Piazza De Vincentis, dove di volta in volta venivano prelevate le cipollette di cocaina ed eroina da vendere. Nell’auto furono trovati complessivamente 25 grammi di stupefacente, che avrebbero potuto portare ad un guadagno per l’arrestato di circa 4000 euro, grazie alla vendita al “dettaglio”.

Durante la notifica degli atti, grazie ad una accurata perquisizione, nell’appartamento sono stati rinvenuti circa 100 grammi di hashish e altri 2 grammi di cocaina, unitamente ad un bilancino di precisione ed a banconote di vario taglio, ritenute il provento dell’attività delittuosa.

Il giovane, quindi, è stato tratto in arresto e, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

La sostanza stupefacente è stata affidata al LASS (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Taranto per i relativi accertamenti.

