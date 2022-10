Le novità dell’oncologia di precisione in un convegno a Taranto

Il 13 e 14 ottobre, al Salina Hotel di Taranto, si svolgerà il Convegno dal titolo “Update in precision oncology: immunotherapy and targeted therapy”. Presidenti del Convegno sono il Dott. Salvatore Pisconti, Responsabile della Struttura di Oncologia Medica dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto, nonché coordinatore del Dipartimento Jonico-Adriatico della Rete Oncologica Pugliese, e il Dott. Gianmarco Surico, Coordinatore della Rete Oncologica Pugliese.

Il Convegno, cui parteciperanno in qualità di relatori specialisti provenienti da diverse regioni italiane, farà il punto della situazione sull’oncologia di precisione, ossia sulle tecniche terapeutiche più recenti mediante le quali si fronteggiano i tumori con strategie “personalizzate”, ossia differenziate sulla base di specificità cliniche e biologiche.

In quest’ottica, ampio spazio sarà dedicato alle tecniche di immunoterapia, ossia alla riattivazione del sistema immunitario del paziente per riconoscere una neoplasia come corpo estraneo e così combatterla. Ampiamente discusse saranno anche le “target therapy”, ossia le “terapie a bersaglio molecolare”, che hanno come obiettivo le molecole specifiche che regolano la crescita di una formazione tumorale. Saranno inoltre presentate le principali novità in tema di trattamento chirurgico dei tumori.

Il Convegno avrà inizio con i saluti delle Autorità e la sessione introduttiva, nel corso della quale il Presidente dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica), Dott. Saverio Cinieri, terrà una Lettura Magistrale dal titolo “Il carcinoma mammario: ieri, oggi e domani”. Seguiranno sette sessioni, dedicate rispettivamente al carcinoma polmonare, al melanoma e tumori cutanei, al carcinoma colonrettale, ai tumori non colonrettali ed epatobiliari, ai tumori dell’apparato urinario, ai tumori ginecologici e ai tumori della testa e del collo. Per ciascuna di tali categorie di tumori saranno discussi il ruolo della chirurgia e le possibilità di impiego delle “target therapy” e dell’immunoterapia.

“Si tratta di un Convegno di estrema attualità – afferma il Dott. Pisconti – in quanto, nell’ultimo periodo, nell’ambito della cura dei tumori, si è dispiegato uno scenario nuovo che vede, accanto alla chemioterapia, terapie con precisione di azione, quali la target therapy e l’immunoterapia. Si tratta di tecniche che si stanno mostrando particolarmente efficaci.

Gli studi clinici hanno mostrato la validità dell’immunoterapia, per esempio, nel trattamento post-chirurgico di tumori del polmone operati radicalmente, con una notevole riduzione della recidiva; inoltre, l’impiego dell’immunoterapia, congiuntamente al trattamento di radiochemioterapia, nel caso di tumori polmonari localmente avanzati non operabili, consente di avere una sopravvivenza a 5 anni di oltre il 40%, un risultato inimmaginabile fino a pochi anni fa.

Il Convegno intende porre attenzione sui dati di questo genere, che gli studi hanno prodotto relativamente alle nuove tecniche, in modo che queste ultime possano essere utilizzate nelle modalità più adeguate per concorrere al risultato finale, cioè combattere il cancro. L’Oncologia Medica di Taranto è al passo, ed è incardinata nel novero delle oncologie di riferimento nazionale in quanto è sede anche del Clinical Trial Center, il che consente di fare sperimentazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: