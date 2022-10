“Giornata Mondiale della Vista”, le iniziative a Taranto dell’UIC

La Sezione Territoriale di Taranto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS aderisce alla “Giornata Mondiale della Vista”, quale momento di sensibilizzazione alla prevenzione della cecità. E’ compito dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS e, dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Sezione Italiana (IAPB Italia ONLUS) che si occupa di prevenzione, sensibilizzare quanto più possibile la popolazione al problema sulla prevenzione della cecità.

La “Giornata Mondiale della Vista” viene realizzata a Taranto giovedì 13 ottobre 2022 (come di consuetudine il secondo giovedì di ottobre di ogni anno) secondo il seguente programma:

– dalle ore 09:00 alle ore 20:00, in Via Federico Di Palma a Taranto, sul marciapiede adiacente i grandi magazzini OVS, mediante l’installazione di uno stand in cui sarà possibile ricevere materiale informativo e consulenza da parte di personale esperto;

– dalle ore 15:30 alle ore 18:00, in collaborazione con i docenti e gli studenti dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari articolazione arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico”, presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Liside” in Via Ancona n. 91 a Taranto, distribuzione di materiale informativo messo a disposizione dalla IAPB Italia ONLUS;

– dalle ore 17:00 alle ore 18:30: organizzazione di un incontro divulgativo sulla piattaforma Zoom aperto al pubblico, a cura di esperti oculisti e ortottisti. A tal proposito i cittadini possono contattare la segreteria al n. 0994527923 per ricevere il link per il collegamento all’evento.

