FdI: “Altri contenitori commerciali? Il sindaco si confronti”

“Alla presenza del dirigente all’urbanistica Arch. Cosimo Netti si è svolta la prima riunione della Commissione Assetto del Territorio in merito alla variante urbanista al comparto 32 ovvero in zona Auchan per autorizzare la realizzazione di medie strutture di vendita in variante al piano regolatore.

Nel corso della stessa abbiamo chiesto che sul punto sia convocato il sindaco Melucci in quanto il dirigente presente ha sostenuto dapprima che il provvedimento era voluto dall’amministrazione Melucci, che lo approvava con delibera di giunta comunale del 18.10.2018, mentre poi, incalzato dalle domande di noi consiglieri, correggeva il tiro sottolineando che il sindaco non si era espresso né a favore né contro dell’intervento in variante.

Non possiamo credere che un provvedimento di tale portata, passato tra l’altro all’approvazione della giunta, non abbia l’avallo del sindaco che detiene ad interim anche la delega all’urbanistica. Oltretutto si tratta di un intervento in variante che incide sugli equilibri urbanistici e commerciali del territorio nel mentre si attende ancora che parta la redazione del PUG, lo strumento di pianificazione urbanistica necessario a riassettare gli squilibri esistenti sul territorio venutisi a creare nel corso degli anni.

E’ proprio per tali ragioni che riteniamo giusto sentire il parere del sindaco oltre che delle categorie e delle associazioni interessate ad esprimersi a riguardo atteso che tali decisioni, per quanto ci riguarda, non possano essere assunte in autonomia dal sindaco e dalla sua maggioranza senza considerare che la parte commerciale all’interno dell’area del comparto 32 è già stata di recente incrementata con l’approvazione del cosiddetto “ampliamento dell’Auchan”.

Il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia

Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: