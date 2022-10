Impiantistica sportiva, il consiglio comunale approva variazione di bilancio

Il consiglio comunale di Taranto, riunitosi il 7 Ottobre in seduta straordinaria e urgente, ha approvato un atto di fondamentale importanza per l’impiantistica sportiva di cui potranno beneficiare alcune importanti realtà tarantine.

L’assemblea cittadina all’unanimità ha dato il via libera ai primi due punti iscritti all’ordine del giorno che riguardavano la variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e relativa ratifica, già licenziati dalla giunta comunale.

Un provvedimento che consentirà di attingere ad un finanziamento che supera 3 milioni e mezzo di euro – proveniente dal PNRR – di cui il Comune di Taranto potrà beneficiare per la realizzazione di un campo sportivo polivalente da dedicare al rugby, al football e al baseball. La struttura sorgerà in un’area di vuoto urbano in zona Toscano, al quartiere Taranto 2.

L’assise ha inoltre approvato una proposta di deliberazione di debito fuori bilancio. La seduta si era aperta con le dichiarazioni dei consiglieri Giuseppe Fiusco (Taranto Crea) e Goffredo Lomuzio (Più Centronistra) che hanno aderito al Gruppo Misto di maggioranza.

