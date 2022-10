III Congresso Usb: “La forza dell’unione”

Nei due giorni si parlerà di DIRITTI, SALARIO, LAVORO e SALUTE. Venerdì 7 Ottobre sarà la volta del congresso provinciale con tutto il carico di vertenze che interessa il territorio jonico a partire dalla questione madre rappresentata dalla vicenda dello stabilimento siderurgico ex Ilva.

Sabato 8 Ottobre si terrà il congresso regionale con un respiro più ampio su tematiche che investono tutto il territorio pugliese. In entrambe le giornate verranno affrontati in contemporanea, in spazi diversi dell’hotel, le vertenze del settore pubblico e di quello privato.

Nell’ambito del congresso provinciale, la relazione introduttiva sarà affidata a Francesco Rizzo, Esecutivo Provinciale USB Taranto. Nel corso del dibattito, sono previsti interventi delle delegate e dei delegati sindacali, mentre le conclusioni saranno a cura dell’Esecutivo Nazionale USB.

Il congresso regionale sarà invece introdotto da Pierpaolo Corallo, Esecutivo Regionale USB Puglia, seguiranno, anche nella seconda giornata, gli interventi dei delegati e quello conclusivo a cura dell’Esecutivo Nazionale USB.

Ufficio Stampa USB Taranto

