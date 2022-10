Cimitero “San Brunone”, asta per i sepolcri abbandonati

Nell’ambito di un complessivo piano di recupero e riqualificazione dell’area monumentale del cimitero “San Brunone”, l’amministrazione Melucci ha bandito un’asta per l’assegnazione in concessione dei sepolcri privati abbandonati e tornati nella piena disponibilità dell’ente civico.

La direzione Ambiente, titolare della procedura, ha pubblicato l’avviso che scadrà il prossimo 18 novembre, aperto a tutte le persone fisiche residente a Taranto. L’intera documentazione è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo https://bit.ly/3C1FAyI.

«Per il “San Brunone”, ma più in generale per l’intero sistema cimiteriale cittadino – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – abbiamo realizzato diversi interventi mirati a migliorare la fruizione da parte dei cittadini, come la riqualificazione dei bagni pubblici. Continueremo su questa strada, anche promuovendo altre azioni di recupero come questa».

«Ho spinto affinché questa procedura partisse – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Laura Di Santo – sincronizzando le attività delle diverse direzioni che sono coinvolte. In questo modo, nel pieno rispetto delle norme, diamo risposte efficaci alla domanda di sepolcri che abbiamo il dovere di soddisfare, ottenendo anche un vantaggioso risultato in termini di decoro e riqualificazione di una struttura monumentale sulla quale vogliamo investire ancora».

