Soccorso gatti randagi feriti, l’amministrazione: usiamo il servizio seguendo le linee guida

L’amministrazione Melucci conferma il suo impegno nei confronti degli animali, soprattutto dei gatti randagi feriti.

Dopo aver reso il servizio di soccorso h24, grazie anche a una proficua collaborazione con la Polizia Locale, l’assessorato all’Ambiente è intervenuto per ribadire le linee guida da seguire per usufruirne, lanciando un appello a cittadini e volontari affinché lo usino con criterio, evitando di ingolfare i centralini della cooperativa Kratos, che gestisce il servizio in convenzione.

«Se ci imbattiamo in un gatto randagio in difficoltà – ha spiegato l’assessore Laura Di Santo – dobbiamo verificare che si presentino una o più di queste situazioni: presenza di un trauma grave o di malattia con compromissione di una o più funzioni vitali, o che provoca l’impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

Solo in questi casi potremo attivare il servizio, telefonando al numero verde comunale 800 184 797, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 22, mentre per la restante fascia oraria bisognerà contattare il numero 099 458 1555: risponderà sempre un operatore che, acquisite tutte le informazioni necessarie, trasmetterà la segnalazione all’addetto al soccorso che si recherà sul posto per prelevare il gatto e avviarlo alle cure del veterinario».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: