Parte “Sport nei parchi”, l’amministrazione comunale vuole portare l’iniziativa nelle periferie

Primo appuntamento con “Sport nei parchi”, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Sport e Salute, Anci e Comune di Taranto.

L’assessore allo Sport dell’amministrazione Melucci, Gianni Azzaro, ha portato il saluto del sindaco Rinaldo Melucci ai tanti ragazzi che si sono dati appuntamento all’interno dei giardini Cremonesi, nei pressi di viale Magna Grecia, per un giorno trasformati in una grande e accogliente palestra a cielo aperto.

«I nostri ragazzi si sono misurati con tante attività – ha spiegato l’assessore – dalla pallavolo alla voga, dal football americano alla boxe, fino a fitness e yoga, grazie all’impegno di altrettante sportive cittadine: l’A.D Polisportiva Frascolla, l’Asd Vogatori Città di Taranto, l’Asd Delfini Taranto, l’Asd Polisportiva Vaccarella Vivere Solidale e l’Asd Sankalpa Taranto. Confermando il nostro impegno per promuovere lo sport in città, anche in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026, stiamo pensando di rendere itinerante questa iniziativa, affinché possa e raggiungere tutte le periferie e coinvolgere le parrocchie e le altre associazioni sportive del territorio».

