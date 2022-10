L’amministrazione comunale: collaborare al decoro della città

L’amministrazione Melucci invita i cittadini a collaborare al decoro della città, inoltrando segnalazioni che riguardino la cura del verde pubblico.

Per segnalazioni e richieste di informazioni riguardanti il verde pubblico riferito a scuole, parchi e giardini si può scrivere un’e-mail a segnalazioni@sabismart.it o chiamare il numero verde 800 159 684.

Per segnalazioni e richieste di informazioni riguardanti il verde pubblico riferito a vie, piazze e viali si può scrivere un’e-mail a segnalazioneverde@verdideasrl.com o chiamare il numero verde 800 358 999.

«La collaborazione dei cittadini – commenta il sindaco Rinaldo Melucci – è la marcia in più di ogni amministrazione. Ogni segnalazione ricevuta contribuisce infatti a migliorare la qualità dei servizi gestiti dal Comune per il verde pubblico e, più in generale, il decoro e la qualità della vita in città. L’incremento e la migliore gestione del verde pubblico sono da anni tra i nostri principali obiettivi».

«Questa attenzione – ha poi detto l’assessore all’Ambiente Laura Di Santo – ha già permesso di conseguire importanti risultati: ricordo che lo scorso marzo Taranto, con oltre 20mila alberi censiti e 15 metri quadrati di natura a disposizione di ogni cittadino, è risultata al primo posto nella classifica di “Città Più Verdi Puglia 2022”, il primo monitoraggio realizzato da Legambiente sulla gestione della vegetazione pubblica presente nei comuni pugliesi».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: