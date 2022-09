L’amministrazione Melucci investe nei servizi digitali

Continua l’opera di semplificazione delle procedure amministrative, tra gli obiettivi prioritari dell’amministrazione Melucci.

Da alcuni giorni, infatti, le richieste di occupazione del suolo pubblico temporanea, occasionale e breve, ma anche quella finalizzata al posizionamento di cassoni scarrabili per raccolta macerie e al transito delle corsie preferenziali, di competenza della direzione Polizia Locale, potranno essere presentate in maniera esclusiva attraverso lo “Sportello telematico polifunzionale” disponibile sul sito istituzionale dell’ente (https://bit.ly/3SI29iF).

«I servizi gestibili attraverso piattaforme on line aumenteranno ancora – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – proprio per venire incontro alle esigenze di un’utenza che chiede alla pubblica amministrazione semplicità ed efficacia. La crescita costante di queste applicazioni è un marchio di fabbrica della nostra esperienza amministrativa, che presto raggiungerà risultati e performance ancora più ambiziosi, in linea con gli obiettivi dettati dalle norme nazionali ed europee».

«Queste innovazioni alleggeriscono il peso che spesso la burocrazia ha per cittadini e imprese – ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – in questo modo eliminiamo le file in presenza e consentiamo agli operatori una migliore organizzazione del lavoro. Continueremo su questa strada, verso la completa digitalizzazione delle procedure amministrative più comuni».

