Ex mercato coperto e sottopassi, interventi di derattizzazione e deblattizzazione

Interventi straordinari di pulizia nell’ex mercato coperto di via Salinella e nei sottopassi adiacenti al Ponte Girevole.

L’assessore al Patrimonio Gianni Azzaro, raccogliendo diverse segnalazioni da parte dei cittadini, ha attivato la direzione competente affinché fossero predisposte le necessarie attività.

«Oltre al ripristino del decoro in questi ambienti – ha spiegato Azzaro – abbiamo provveduto a un’incisiva e capillare azione di derattizzazione e deblattizzazione, soprattutto per quanto riguarda la struttura di via Salinella. Stiamo compiendo una generale ricognizione del patrimonio immobiliare, inoltre, finalizzata alla predisposizione di interventi analoghi, a tutela della salute pubblica».

