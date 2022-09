Villa Peripato, aumenta il servizio di vigilanza

Crescono le unità impiegate nella vigilanza all’interno di Villa Peripato, grazie a un’intesa con la società titolare del servizio.

Su iniziativa dell’assessore al Patrimonio Gianni Azzaro, in sintonia con le indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci, si è tenuto un incontro con i responsabili dell’istituto di vigilanza Vis per organizzare le nuove modalità.

«Avevamo ricevuto diverse sollecitazioni dai cittadini – le parole del primo cittadino – per questo abbiamo avviato le procedure necessarie per garantire una presenza significativa, in grado di offrire una maggiore percezione di sicurezza ai tanti che frequentano Villa Peripato».

«Con l’istituto Vis abbiamo trovato una strada per raggiungere questo obiettivo – ha spiegato Azzaro – e da subito potremo contare su un’unità in più all’interno del polmone verde del Borgo. Stiamo studiando ulteriori soluzioni, compresa la possibilità di installare un sistema di videosorveglianza utile a monitorare anche le aree non direttamente presidiate».

