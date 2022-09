Torna il doppio senso su viale del Tramonto

Dal prossimo primo ottobre, e fino al 31 maggio del 2023, torna il doppio senso di circolazione lungo viale del Tramonto.

Nel tratto compreso tra viale Jonio e via Calamari (seconda traversa), quindi, le auto riprenderanno a circolare in entrambi i sensi di marcia. Concluso il periodo estivo, durante il quale il senso unico si era reso necessario per evitare appesantimenti al traffico legato alla frequenza delle spiagge, l’amministrazione Melucci ha ritenuto di dover ristabilire la normale viabilità a vantaggio dei residenti della zona.

