Corso per operatori Pronto Soccorso “Prevenzione e atti di violenza, comunicazione e ascolto”

Si chiama “Prevenzione e atti di violenza: comunicazione e ascolto” il corso di formazione che Asl Taranto ha organizzato per i dipendenti aziendali, rivolto prioritariamente agli operatori sanitari in servizio nei Pronto Soccorso ospedalieri.

Suddiviso in tre edizioni che si concluderanno il 4 ottobre, il corso è finalizzato a supportare tutto il personale per una maggiore consapevolezza dei rischi specifici legati all’attività svolta e all’adozione di strategie utili a prevenire gli atti di violenza e ad attenuarne le conseguenze negative.

Fra i temi in programma, anche un approfondimento sulle modalità con cui riconoscere i segnali di pericolo, le situazioni che possono sfociare in aggressioni e le strategie per gestire pazienti e accompagnatori aggressivi e violenti.

Il corso, accreditato ECM per le figure professionali sanitarie e organizzato dalla struttura di formazione aziendale ASL Taranto diretta dalla dottoressa Taddeo, si sta svolgendo al Padiglione Vinci del Santissima Annunziata, riscontrando grande partecipazione da parte del personale Asl.

