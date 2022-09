Atti persecutori, due arresti a Taranto

In provincia di Taranto, nelle ultime 72 ore, sono state tratte in arresto dai carabinieri due persone per il reato ipotizzato di atti persecutori, rispettivamente dal Comando Stazione Carabinieri di San Marzano e da quello di Pulsano.

Il primo Comando Stazione ha arrestato in flagranza di reato un giovane di Francavilla Fontana. In particolare, l’uomo, già sottoposto alla misura cautelate del divieto di avvicinamento alla parte offesa, è stato sorpreso dai militari operanti, davanti l’abitazione della ex compagna.

I carabinieri della Stazione di Pulsano, invece, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del luogo. Anche in questo caso, l’indagato, incurante dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa, quale misura cautelare in atto, è stato sorpreso davanti l’abitazione della stessa.

Dopo le formalità di rito, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle operazioni, entrambi gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Taranto, a disposizione della Competente Autorità Giudiziaria.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: