Raccolta sangue USB-Fidas: giovedì 29 settembre in Piazza della Vittoria a Taranto

Torna l’iniziativa benefica che vede insieme l’Unione Sindacale di Base di Taranto e la Fidas. La IV edizione della raccolta di sangue organizzata dal sindacato con la collaborazione della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, si terrà in piazza della Vittoria a Taranto, giovedì 29 settembre dalle 8.00 alle 12.00.

La IV edizione della raccolta di sangue è sostenuta dalle associazioni Giorgioforever, Radiovera.org, Giustizia per Taranto, Fridays for Future Taranto e dai Giardini Virgilio. Dopo la donazione, verrà offerta la colazione ed un gadget in ricordo del momento di solidarietà. Si ringrazia anticipatamente il personale sanitario del Centro Trasfusionale dell’ospedale SS. Annunziata. E’ garantito il rispetto delle misure anti-Covid.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: