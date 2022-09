Politiche, Turco: «Movimento a due cifre ovunque, faremo opposizione a difesa dei cittadini»

«Sono settimane che i nostri avversari politici ci accusano di parlare unicamente di Reddito di Cittadinanza, come se il nostro programma elettorale – peraltro uno dei più concreti e compiuti di questa campagna – fosse arroccato su una misura di dignità e civiltà che abbiamo a tutt’oggi il merito di aver introdotto in Italia. I risultati parlano chiaro: siamo a due cifre anche nel Centro-Nord; a Sud abbiamo ottenuto risultati eccezionali rappresentando, spessissimo, anche la prima forza politica in tanti Comuni e collegi, addirittura sovrastando la coalizione di centrodestra su alcuni uninominali.

Il MoVimento 5 Stelle incarna un nuovo modello politico che piace per un semplice motivo: tutela gli interessi di cittadini, famiglie e imprese. Non facciamo demagogia, né abbiamo banche o lobby che ci dicono cosa fare e come farlo. Il Superbonus, per esempio, ha raggiunto il suo record di applicazione in Veneto, diciamo una Regione non propriamente situata a Sud.

È stata una grande emozione condividere queste settimane di campagna elettorale con tanti iscritti, simpatizzanti o comuni cittadini che hanno partecipato attivamente a comizi, incontri e confronti in piazza, fino a giungere in Piazza dei Santi Apostoli a Roma dove abbiamo festeggiato un vero e proprio bagno di consensi. Con orgoglio e soddisfazione abbiamo sostenuto il Presidente Giuseppe Conte in questa grande rincorsa, nonostante in tanti dicessero che non esistevamo più.

La verità è che ci volevano fuori dal Parlamento, invece saremo presenti per difendere con più forza e unità gli interessi di cittadini e imprese. I risultati elettorali ci investono di nuova responsabilità per portare in Parlamento le istanze di un Paese che guarda nella direzione della transizione ecologica, della tutela del lavoro, dell’equità fiscale, della giustizia sociale. Adesso difenderemo i risultati raggiunti nella scorsa legislatura, migliorandoli, e porteremo avanti i nostri temi elettorali, senza fare sconti a nessuno. Attendiamo, poi, di conoscere quanto di quello che le destre hanno promesso in campagna elettorale, sia destinato a finire realmente sul tavolo di Palazzo Chigi.

Di certo, il M5S resterà dove è sempre stato: al servizio dei cittadini, #dallapartegiusta!» Lo afferma in un comunicato stampa il Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, Sen. Mario Turco.

