“Il Pianoforte da camera” di Liubov Gromoglasova al MArTA

Nata a Riga in Lettonia, con una formazione al Conservatorio di Mosca, ha conseguito importanti risultati in alcuni dei maggiori concorsi pianistici del mondo. Ha soli 40 anni ed è ad oggi una delle maggiori virtuose del pianoforte del mondo.

Liubov Gromoglasova sarà la protagonista delle matinée musicali di “MArTA in MUSICA”, la rassegna che mette in correlazione musica e archeologia in un format domenicale voluto dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA e dall’Orchestra della Magna Grecia.

Il prossimo appuntamento è domenica 25 settembre con un programma di “Pianoforte da camera” che vedrà Liubov Gromoglasova accompagnata dall’Ensemble della Magna Grecia e da un’altra figura femminile conservata all’interno del MArTA.

L’opera del museo testimonial del concerto di domenica è infatti una tanagrina citareda, l’opera esposta nella sala XX del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, datata alla seconda metà del II sec. a.C.

Una “tanagrina” appunto (figurina in terracotta) che rappresenta una donna vestita di chitone e himation (mantello) nell’atto di suonare la cetra.

Il mondo della musica e della danza, destinato in età ellenista anche al corteggio di Dioniso e alla sfera di Afrodite, farà dunque da palcoscenico per questa proposta musicale che offrirà un repertorio di sicura suggestione.

La pianista Liubov Gromoglasova, infatti, oltre ad essere una virtuosa, ha sviluppato negli anni un rapporto stretto con il territorio e in particolar modo con la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca con cui dal 2020 realizza la rassegna pianistica “Pianisti del XXI secolo”.

Il concerto si svolgerà nella sala “Incontri” del piano terra del MArTA e l’accesso avverrà da Corso Umberto I n. 41.

Il biglietto per assistere a “Il Pianoforte da camera” di domenica 25 settembre alle ore 11.45 nell’ambito di “MArTA in MUSICA. Le matinée domenicali” potrà essere acquistato nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia (a Taranto, in Via Ciro Giovinazzi n° 28) e su www.eventbrite.it

Ingresso consentito dalle ore 11.15

Inizio ore 11.45

Il costo del biglietto è di euro 8,00.

Info e prenotazioni

Orchestra della Magna Grecia

Front Office: Via Giovinazzi n. 28 a Taranto

Sito web orchestramagnagrecia.it

Tel.+ 39 392 91 999 35

All’ingresso del MArTA il giorno del concerto sarà consegnato ad ogni possessore del biglietto del concerto un coupon della validità di una settimana (dalla domenica del concerto evento al sabato successivo) che darà diritto ad un ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto.

Il coupon ha validità dalla domenica del singolo evento concerto fino al sabato successivo e deve essere utilizzato tassativamente entro lo stesso periodo per la prenotazione e per l’ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto inserendo il codice coupon sulla piattaforma e-ticketing del Museo Archeologico Nazionale di Taranto: https://www.shopmuseomarta.it

L’ingresso al Museo del possessore del coupon è condizionato in ogni caso al numero di posti disponibili nella fascia oraria selezionata.

