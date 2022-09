Il Gen. Spagnol, Comandante della Legione CC Puglia, visita il Comando Provinciale di Taranto

Ieri mattina, il Generale di Divisione Stefano Spagnol, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Il Generale Spagnol è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Gaspare Giardelli ed ha incontrato i militari del Comando Provinciale, ai quali ha, nella circostanza, rimarcando l’importanza della vicinanza al cittadino quale espressione di “rassicurazione sociale”.

Il Colonnello Giardelli ha illustrato la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica a livello provinciale, nonché l’andamento delle varie attività dei reparti del Comando. Il Generale Spagnol, commentando i risultati dell’attività preventiva e repressiva in corso, ha esternato la sua soddisfazione per l’impegno dell’Arma jonica, in tutte le sue componenti.

Nel corso della visita, il Generale ha voluto consegnare alcune ricompense formali al personale del Comando Provinciale particolarmente distintosi nel corso dell’attività di servizio, alla presenza dei rispettivi Superiori e familiari che hanno assistito con orgoglio alla breve cerimonia.

Successivamente, il Comandante della Legione ha incontrato il Prefetto di Taranto, Dr. Demetrio Martino e visitato la Scuola Allievi Carabinieri, comandata dal Col. Giuseppe Palma.

