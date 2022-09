PiùSportPiùVita, il villaggio itinerante arriva a Taranto

Arriva anche a Taranto, in piazza Immacolata, l’evento itinerante #PiùSportPiùVita, nato per incontrare la gente e il mondo dello sport in circa 40 piazze d’Italia.

Organizzato da “Sport e Salute”, la società dello Stato che promuove sport e corretti stili di vita, sarà a Taranto per tutta la giornata odierna con un villaggio dello sport e del divertimento animato da attività sportive, giochi e attrazioni adatte a tutta la famiglia.

«Taranto ha stretto con lo sport un patto di lunga durata – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – la nostra città ospiterà i Giochi del Mediterraneo del 2026 e nel frattempo ha puntellato l’agenda di eventi coinvolgenti come quello di oggi. Abbiamo immaginato una sorta di road map verso il 2026, che ci aiuterà a far crescere la reputazione di Taranto come città dello sport, per questo siamo felici di ospitare la carovana di “Sport e Salute”».

«Il villaggio dello sport – ha aggiunto l’assessore allo Sport Gianni Azzaro – è una bella occasione di condivisione che offriamo ai nostri concittadini. Siamo grati a “Sport e Salute” per aver scelto Taranto, perché la nostra città è luogo ideale per praticare attività sane e per diffondere i valori di tolleranza, rispetto e inclusione che sono propri dello sport».

