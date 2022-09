Al via il primo Taranthon di GreenBlueDays per la città dei due Mari

Martedì 27 settembre c/o Arsenale della Marina Militare, dalle ore 9 alle ore 20, GreenBlueDays, il primo forum sulla sostenibilità sistemica che guarda al Sud, chiama a raccolta la Gen Z per sensibilizzare, promuovere, divulgare le best practices capaci di generare nuovi modelli di produzione e di consumo. Il Taranthon è aperto agli studenti dai 17 ai 35 anni d’età.

Una Circular Action attivata da GreenblueDays in collaborazione e co-progettazione con l’Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, Il Dipartimento Jonico e il BaLab, il Politecnico di Bari e l’IRISS CNR. L’obiettivo è avvicinare i giovani, alle tematiche della transizione, incentivando le buone pratiche, costruendo percorsi di valorizzazione di nuovi modelli economici e culturali che abbiano come obiettivo lo Sviluppo Sostenibile.

Il processo partecipativo parte dalla gratuità delle iscrizioni. Le tematiche messe a disposizione degli studenti, sono multidisciplinari. Il comitato scientifico dei GreenBlueDays valuterà le candidature e comunicherà quelle che potranno accedere alla fase di challenge. Le soluzioni e i progetti innovativi saranno proposti dagli sponsor dell’iniziativa (Hyperloop, Enea, Opilex, LEbebe Gioielli, Amat Trasporti, Axpo Solar, Hubstrat).

Il programma sarà così articolato:

ore 9.00 saluti istituzionali

ore 9.30 Inizio attività

presentazione regolamento

presentazione layer e assegnazione coach

formazione squadre (presentazione altri layer)

creazione identità di squadra

ore 11.30 Presentazione e assegnazione sfide

ore 12.30 Pausa lunch

ore 13.30 Inizio lavori in gruppo

ore 15.00 Lezione di pitch

ore 15.30 Lavori in gruppo preparazione contaminazione

ore 16.30 Contaminazione

ore 17.30 Lavori di gruppo

ore 18.30 Presentazione dei progetti alla giuria

La premiazione avverrà il giorno 10 ottobre nell’Aula Magna durante i lavori di apertura dei

GreenBlueDays presso l’Ex Caserma Rossarol – Sede del Dipartimento Jonico –Uniba.

I team saranno premiati da alcuni membri del Comitato Scientifico, mentor e persone di spicco

del mondo imprenditoriale.

La giornata del Taranthon e della premiazione sarà documentata con foto, video, e da breve

intervista ai partecipanti.

Il materiale sarà divulgato attraverso i canali social del Forum

GreenBlueDays con #Taranthon

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.greenbluedays.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: