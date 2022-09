“Settimana Europea della Mobilità”, si parte con il Bike Tour e l’info point di Bit Mobility

Il Comune di Taranto apre oggi, 17 settembre, la “Settimana Europea della Mobilità” al ritmo di una pedalata dolce, con il bike tour alla scoperta delle testimonianze della Taranto del ‘900, sotto la guida degli archeologi di Ethra e in collaborazione con i ragazzi e le ragazze del progetto di rigenerazione urbana TarGet.

«L’amministrazione Melucci è felice di aver promosso iniziative come quella del bike tour – ha dichiarato l’assessore Mattia Giorno – la “Settimana Europea della Mobilità”, infatti, mira a trovare soluzioni che trasformino il trasporto in un vero e proprio strumento per la costruzione di spazi di condivisione, di connessione e di sviluppo della socialità».

Il percorso guidato condurrà i cicloesploratori dalla concattedrale di Gio Ponti a piazza Ebalia, dal monumento ai Marinai sino a piazza Fontana. Ultima tappa sarà piazzale Democrate dove verrà raccontato l’allestimento urbano di panchine in legno con gli ideatori dell’intervento di rigenerazione urbana TarGet.

La partenza è prevista per le 18 dalla concattedrale Gran Madre di Dio, la partecipazione è gratuita previa prenotazione obbligatoria al 379 1182464.

Sempre nella giornata di oggi sarà aperto il Bit Mobility info point in piazza Garibaldi, attivo dalle 15 alle 19. I gestori del servizio di monopattini a noleggio saranno a disposizione dei cittadini anche domani 18 settembre, negli stessi orari.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: