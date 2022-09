Nasce a San Giorgio Jonico la FuoriTempo Music Academy

Una linea sottile collega Taranto e Modena grazie alla consolidata amicizia tra la rock band ionica dei Fuoritempo e l’artista emiliano Wilko Zanni, storico frontman del gruppo dei Rats. Un fil rouge che ha condotto alla nascita della FuoriTempo Music Academy, una scuola di musica nata dall’idea di Claudio Basile, fondatore della rock band tarantina dei Fuoritempo in collaborazione con la Scuola di musica Massimo Riva di Zocca in provincia di Modena.

L’Accademia musicale situata a San Giorgio Jonico in via Trieste, 8 sarà inaugurata domenica 18 settembre alle ore 19:30 mentre l’inizio dei corsi è in programma lunedì 19 settembre. In virtù della collaborazione con la Scuola musicale Massimo Riva di Zocca è già in programma il prossimo 9 ottobre una masterclass con il chitarrista Lele Leonardi.

“Siamo contenti di portare questa realtà in provincia di Taranto – afferma Claudio Basile, fautore del progetto – dopo avere stretto questa collaborazione con la Scuola di Musica Massimo Riva di Modena. I corsi inizieranno dal 19 settembre, riguarderanno le tematiche della musica moderna e coinvolgeranno allievi di tutte le fasce d’età con corsi di batteria, basso, chitarra, voce e pianoforte”.

Quello con Lele Leonardi è solo il primo degli incontri in programma con artisti del panorama nazionale, il nuovo anno sarà foriero di nuovi eventi che saranno ufficializzati nei prossimi mesi tra questi anche quello con Wilko Zanni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: