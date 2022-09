Tenta di incendiare l’autocarro per evitarne il sequestro, in manette un 43enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Stazione di Grottaglie hanno tratto in arresto un 43enne di Monteiasi (TA) per tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, dovendo dare esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dall’A.G. di Taranto, scaturito da una contesa giudiziaria e riguardante un autocarro in possesso dell’uomo, si sono recati presso la sua abitazione, ove hanno rinvenuto sia il mezzo parcheggiato nella sua proprietà privata, sia appunto l’uomo stesso a cui notificare il decreto.

Ma il 43enne, che non aveva alcuna intenzione di vedersi sequestrare il mezzo, in maniera fulminea si è impossessato di una tanica di benzina di cui aveva la disponibilità, e ha iniziato a cospargere l’autocarro con il liquido infiammabile. I militari, all’atto di questo gesto inconsulto, hanno immediatamente provveduto a bloccarlo con non poca difficoltà, prima che riuscisse ad innescare l’incendio del mezzo con un accendino che stava prendendo dalla tasca dei pantaloni.

Condotto quindi in caserma, il 43enne è stato arrestato per tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale, e in attesa della sua comparizione davanti al GIP per il giudizio di convalida dell’arresto in relazione alla fondatezza degli indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri, è stato associato presso la casa circondariale ionica su disposizione della Procura di Taranto.

