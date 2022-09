Sopralluogo della direzione strategica Asl Taranto al cantiere del nuovo ospedale San Cataldo

Si è svolto stamane un sopralluogo della Direzione Strategica della Asl Taranto sul cantiere del Nuovo Ospedale San Cataldo, al quale ha fatto seguito un tavolo tecnico con i dirigenti aziendali, il direttore dei lavori e il direttore tecnico di cantiere unitamente all’impresa.

La riunione del gruppo operativo si è resa necessaria anche a seguito della recente autorizzazione regionale, frutto di una sinergia inter-istituzionale, a indire le gare per l’acquisizione di arredi e attrezzature, le cui procedure sono state avviate. La riunione ha consentito di fare il punto su alcune importanti questioni tecniche connesse all’iter per l’acquisto di tutte le attrezzature e arredi, condizione necessaria per un’equilibrata programmazione dell’attivazione del futuro ospedale.

Il direttore generale Asl Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha colto l’occasione per incontrare e ringraziare personalmente le maestranze impegnate nel cantiere “di quello che sarà un punto di riferimento sanitario importante non solo per Taranto e provincia”.

