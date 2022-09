Marciapiedi nuovi per il Ponte Girevole, cantiere aperto nelle ore notturne

In attesa del complessivo restyling a opera della Marina Militare, l’amministrazione Melucci interverrà sul Ponte Girevole con alcuni lavori di manutenzione che riguarderanno in particolare i marciapiedi.

Con un investimento di circa 70mila euro, quindi, si procederà al rifacimento della pavimentazione pedonale che risulta attualmente deteriorata. «Si tratta di un intervento che preserva il decoro di uno dei simboli della nostra città – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – ma soprattutto mira a garantire maggiore sicurezza per i pedoni che quotidianamente attraversano il ponte».

Per consentire l’esecuzione dei lavori saranno adottate alcune precauzioni rispetto al traffico veicolare. «A partire da lunedì 19 settembre – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità sostenibile Mattia Giorno – e fino al 10 ottobre, solo dalle 22 alle 6 sarà istituito il senso unico alternato lungo il ponte, a eccezione delle giornate di sabato e domenica. L’esecuzione notturna dei lavori è la soluzione che abbiamo adottato per evitare disagi ulteriori alla viabilità cittadina. Abbiamo scelto di avviare il cantiere proprio durante la “Settimana Europea della Mobilità”, inoltre, con l’intento di celebrare il valore delle connessioni: il Ponte Girevole è uno snodo fondamentale, in questo senso, legame secolare tra città vecchia e nuova».

