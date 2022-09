“La neonatologia nella città dei due mari”, convegno a Taranto

La neonatologia nella città dei due mari”, è il titolo del convegno avviato ufficialmente stamane presso l’hotel Salina di Taranto, e si concluderà domani 16 settembre. L’evento, patrocinato dalla SIN Società Italiana di Neonatologia, è presieduto dal professor Nicola Laforgia, ordinario di Pediatria dell’Università di Bari e direttore dell’Unità operativa di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico. I responsabili scientifici sono la direttrice dottoressa Lucrezia de Cosmo e il professor Federico Schettini, dell’Utin del Santissima Annunziata di Taranto. Come da programma, in questi due giorni, autorevoli esperti nazionali e internazionali intervengono su diversi aspetti specialistici della neonatologia, condividendo le proprie esperienze per promuovere il confronto, la formazione e l’aggiornamento tra i partecipanti.

Obiettivo del congresso è trasmettere e rafforzare le conoscenze, le competenze e le abilità rispetto agli elementi fondamentali dell’assistenza neonatale, per migliorare il modello organizzativo e funzionale degli operatori sanitari in ambito neonatologico, in linea con gli Standard Assistenziali Europei per la Salute del Neonato, redatti dalla stessa SIN patrocinante.

“È un convegno di alto profilo scientifico, che si avvale del contributo di relatori che sono massimi esperti nelle varie branche specialistiche della neonatologia” – conferma il professor Laforgia, che esprime “grande soddisfazione anche per il fatto che l’evento si stia svolgendo a Taranto.

La dottoressa de Cosmo e il professor Schettini, collaborando e unendo le rispettive professionalità, ospedaliera e accademica, non solo offriranno la migliore assistenza e cura possibile ai bambini e alle bambine del territorio, ma faranno ricerca e contribuiranno alla didattica, dato che Taranto è anche polo universitario”. Laforgia sottolinea sia il consolidamento della collaborazione, già avviata, tra l’equipe dell’Utin del Santissima Annunziata con l’unità operativa da lui diretta al Policlinico, sia il sostegno all’iniziativa da parte dell’amministrazione regionale e dell’Università di Bari.

“Questo convegno è una conferma degli obiettivi che la sanità tarantina vuole consolidare e accrescere” – dichiara il direttore generale di Asl Taranto Vito Gregorio Colacicco, intervenuto stamane ad apertura lavori – “Offrire un servizio ottimale al territorio, diminuire i cosiddetti viaggi della speranza fuori regione, fare ricerca e didattica per l’ambito universitario: obiettivi importanti che i nostri operatori perseguono quotidianamente con impegno”.

