Università, il saluto del sindaco Melucci al professor Pagano

Ieri mattina il sindaco Rinaldo Melucci ha portato il saluto di tutta l’amministrazione comunale al consiglio universitario del “Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture”, diretto dal professor Riccardo Pagano.

«Al professore Pagano, al suo ultimo consiglio – ha dichiarato il primo cittadino – ho espresso la mia personale gratitudine per il lavoro svolto in questi anni. Insieme abbiamo ribadito l’importanza e il gran valore strategico della sinergia tra università, associazioni ed enti locali».

Taranto sta vivendo un momento di transizione senza precedenti, infatti, amministrazione e università devono compiere quel salto di qualità in termini non solo di rafforzamento dell’offerta formativa per gli studenti, ma anche di autorevolezza rispetto alle necessità sempre più specifiche del mercato del lavoro e degli stakeholder.

«Come amministrazione – ha concluso Melucci – continueremo a investire nella crescita dei nostri giovani e della nostra classe dirigente, portando avanti con decisione il lavoro già avviato negli scorsi anni con il dipartimento e facendo sì che questo passo in avanti si compia».

