Ex Ilva Taranto, Turco (M5S): «Approvato l’impegno a ridurre i limiti degli inquinanti»

«Oggi il Senato ha approvato l’ordine del giorno, a mia prima firma, al Decreto Aiuti bis, sulla riduzione dei limiti degli inquinanti previsti dal decreto legge n. 155/2010, con riferimento all’impianto siderurgico ex Ilva di Taranto.

Questo per il MoVimento 5 Stelle rappresenta un importante riconoscimento a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini di Taranto, nella prospettiva della sostenibilità. La revisione dei limiti degli inquinanti era stata raccomandata dall’OMS, che li ha ritenuti eccessivamente elevati rispetto a quelli tollerabili dall’uomo in una situazione di esposizione prolungata.

A questo, si aggiunge il rinnovo del nostro impegno per la chiusura di tutte le fonti inquinanti e per l’introduzione della VIIAS, presentata in un disegno di legge a mia prima firma in Senato». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

